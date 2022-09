Eduardo Paes fala sobre 7 de Setembro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amante do samba e do carnaval, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, marcou presença pelo segundo dia consecutivo na Cidade do Rock. Em entrevista a VEJA, ele falou sobre a expectativa com as comemorações do 7 de Setembro. “Não tenho apreensão alguma. Será uma festa da democracia”.

O prefeito comentou, no entanto, que não é novidade que exista uma polarização e rejeição de ambos os lados, mas reiterou que a celebração é cercada de cuidados especiais para evitar problemas. “O evento oficial vai durar pouco tempo, apenas uma hora, e não está previsto discurso do presidente”, afirmou.

