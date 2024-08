O show de Claudia Leitte em Barretos, após presença de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Logo após o ex-presidente Jair Bolsonaro comparecer à Festa do Peão de Barretos, maior evento de rodeios da América Latina, Claudia Leitte se apresentou no festival. A artistas comandou o trio elétrico do festival neste sábado, 24, que também contou com a presença de outros cantores de peso como Chitãozinho & Xororó. Bolsonaro, por sua vez, foi ovacionado pelo público ao chegar no evento um dia antes, na sexta-feira, 23. Antes de ir à festa, o político passou por outros oito município, se reunindo em Ribeirão Preto (SP) com candidatos às eleições municipais da região.

A cantora já foi associada diversas vezes à imagem de Bolsonaro. Durante as eleições de 2018, ela não se posicionou politicamente e foi criticada por fãs que pediram para ela “sair de cima do muro”. Já em 2022, seguiu o pastor bolsonarista André Valadão no Instagram e chegou a ser vaiada em um show na Bahia. Em 2023, foi novamente alvo de ataques enquanto se apresentava durante um bloco de carnaval em Salvador e precisou encarar coros de gritos a favor do presidente Lula (PT). Agora, em Barretos, ela nada disse sobre o tema.

Além da única representante do axé por lá, o evento contou com outros artistas na pegada sertaneja: Cody Johnson, Chitãozinho & Xororó e Hugo & Guilherme no palco Estádio de Rodeios; já no espaço Amanhecer se apresentaram Fiduma & Jeca, Jads & Jadson, Bruno Rosa, Zé Ricardo & Thiago e VH & Alexandre.