O show de antipatia de Izabel Goulart em baile

No tradicional baile do Copacabana Palace, no Rio, as respostas lacônicas e a economia nos sorrisos de Izabel Goulart, 38, chamaram a atenção, especialmente porque a modelo de renome mundial era a rainha do evento. A razão para o que muita gente classificou como antipatia foi o atraso de uma hora para sua chegada, o que a obrigou a encurtar a interação carnavalesca, apressada. “Ela ficou presa no trânsito por causa dos blocos”, informou sua assessoria. Depois, pôde relaxar no be­m-bom do 6º andar do hotel, o mesmo onde um dia se hospedaram Madonna e a princesa Diana.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830