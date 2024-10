O samba ‘sofrível’ de Marcelo Adnet em alusão a Quaquá, deputado do PT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A União de Maricá, escola de samba em franca ascensão no grupo de Acesso do Rio, recebeu nesta terça-feira, 22, 18 composições que disputarão o direito de embalar o desfile no enredo O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7, de autoria do premiado carnavalesco Leandro Vieira. O tema aborda a história de Seu 7 da Lira, Exu festeiro e histórico na umbanda carioca e que tinha como médium a mãe Cacilda de Assis, dona de um terreiro em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. O curioso, entretanto, é que um samba já chama atenção pelo seu refrão em clara referência a um político de forte presença no norte fluminense, origem da agremiação. A onomatopeia “Quaquaraquaquá” lembra o nome de Washington Quaquá (PT), ex-prefeito de Maricá e presidente da escola.

Os compositores Marcelo Adnet, Babby, Magnun Amado, Michael Mendonça, Bruno Duné, Gustavo Albuquerque, Bebeto Maneiro e Vinícius Moro assinam a letra que tem como refrão: “Quaquaraquaquá incorpora pra festejar / Quaquaraquaquá na canjira de Maricá / De capa e cartola, tá de volta, não se mete / A união cai na folia com Seu 7”. Poesia pura. Os torcedores, que não perdem tempo, já criticam o tal samba – sofrível, é verdade – nas redes sociais.

As obras passarão por três eliminatórias nos dias 25 de outubro, 1º e 8 de novembro. O samba vencedor será anunciado na última noite e garantirá aos compositores um prêmio de 75 mil reais.

