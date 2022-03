O recomeço da cantora Simone

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Longe dos estúdios de gravação há quase dez anos e prestes a completar meio século de carreira, a cantora Simone, 72 anos, põe na rua seu novo trabalho. O álbum de número 42 batizado como “Da Gente” chega às plataformas de streaming na próxima sexta, 18, mas a partir de amanhã, 11, já pode ser feito o pre-save do lançamento — o nome em inglês nada mais é do que um lembrete da data que o público poderá ter acesso às canções.

“É muito diferente ter oito pessoas no estúdio que não tiravam a máscara. Contudo, acho que formamos um time maravilhoso, com harmonia. Muitas surpresas boas aconteceram ali. É um projeto solar, sobretudo”, disse ela sobre as gravações, que ocorreram em setembro do ano passado.

Com direção artística de Zelia Duncan, o álbum reúne 11 canções inéditas e a regravação de “Dezembros”, de Fagner, Zeca Baleiro e Fausto Nilo. Para a cantora, trata-se de um trabalho que sintetiza a capacidade humana de “sobreviver às intempéries da vida”.

Sendo assim, temas como pandemia e isolamento social não ficaram de fora. Entre 2020 e 2021, a cantora fez 37 lives nas redes sociais para matar a saudade do público.

Que venham os shows.