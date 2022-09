Rock in Rio: O recado de uma drag amazônica ao governo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A artista amazonense Uýra Sodoma conversou com a coluna pouco antes de sua apresentação, no espaço NAVE Natura, dentro da programação do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 9. A drag falou a respeito da mensagem que passa com sua performance. “A Amazônia neste momento está queimando, a floresta está sendo perdida. Todo tipo de recado é bem vindo para chamar atenção. Falta menos de um mês para as eleições. Esse governo tem que acabar. Enquanto não pararmos com toda destruição não teremos futuro”, disse a artista.

