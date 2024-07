O recado de Ivete Sangalo para Eliana, que a substitui na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após Eliana anunciar que será a nova apresentadora do The Masked Singer Brasil, nas tardes de domingo na TV Globo, Ivete Sangalo, que comandava a atração, mandou um recado para a sucessora. A cantora publicou uma foto com a apresentadora, quando foi entrevistada para o programa dela no SBT, em Las Vegas. A artista desejou boas-vindas a Eliana e disse que torcia por seu sucesso na empreitada. “Eliana, querida. Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pois merece demais!”, escreveu ela na publicação.

A ex-SBT respondeu à Ivete nos comentários da publicação. “Obrigada, Veveta! Sinto que é de coração. Agora vou animar a família brasileira do domingo, no The Masked Singer. Vem, gente! Vai ser demais!”, convidou ela.