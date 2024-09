O recado aos artistas na entrada do camarim do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um recado curioso faz parte de um grande painel na entrada do backstage dos camarins do Rock in Rio. A coluna GENTE teve acesso privilegiado a essa área, onde os artistas se organizam com suas bandas, dançarinos, empresários e convidados, para socializarem, momentos antes de se apresentarem no festival. A mensagem curiosa, que chama atenção, é uma frase em inglês: “What happens backstages stays backstage”, que em tradução significa: “o que acontece no backstage, fica no backstage”. Só pra lembrar, é uma área em que as pessoas conversam sobre diversos assuntos, fecham negócios e fazem todo tipo de ensaios para suas performances momentos antes e também depois de suas apresentações no Rock in Rio.