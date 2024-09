Dia Brasil no Rock in Rio gera problema de camarins

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Dia Brasil, marcado por apresentações apenas de artistas brasileiros no Rock in Rio, neste sábado, 21, trouxe um problema curioso para a organização do festival: a superlotação de camarins próximo aos palcos Sunset e Mundo. Isso porque o número de shows neste dia é histórico. Muitos artistas fazem participações especiais, o que acaba causando um dilema, por parte do staff, em ter que abrigar toda a equipe de cada uma das apresentações contando com bandas e dançarinos. A coluna GENTE esteve no backstage do palco Sunset nesta tarde e conferiu como anda a superlotação do local, muito mais cheio do que nos dias habituais.