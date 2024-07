O real impacto dos Jogos de Paris para a audiência da TV Globo

O primeiro domingo dos Jogos Olímpicos de Paris foi marcante para o esporte brasileiro. As três primeiras medalhas – duas no judô e uma no skate – saíram e todo o “dia olímpico” foi destaque. Mesmo com um forte competidor nas transmissões: o CazéTV pelo YouTube, a Globo (TV Globo + canais Sportv) teve um crescimento de quase 1 milhão de pessoas na comparação com os quatro domingos anteriores. A emissora alcançou 50,2 milhões de pessoas durante a exibição das competições. Com destaque para a faixa da manhã (6h às 12h), que registrou alcance de 29,4 milhões de pessoas. Essa foi a maior média do ano nas manhãs de domingos e superou o alcance acumulado da Globo (TV Globo + Canais Sportv) nas quatro semanas anteriores em mais de 5 milhões de pessoas. A título de comparação, nas principais disputas do final de semana, as ‘lives’ do CazéTV somaram uma média de 500 mil pessoas assistindo as provas ao vivo.