O rancor à Família Real nas novas declarações de Meghan

A data foi escolhida a dedo. Às vésperas de mais uma viagem cheia de interrogações dos duques de Sussex ao Reino Unido — Vão ver a família? Se sim, quem? Farão menção aos 25 anos da morte de Diana? —, Meghan aparece na capa e no recheio da revista on-line The Cut em mais uma entrevista cheia de farpas à maneira como o casal e os filhos são tratados pelos royals. Conta que ficaram “felizes de ir embora” porque “nossa simples existência estava perturbando a dinâmica da hierarquia”. A certa altura, diz que “não perdoar requer muita energia, mas perdoar também exige um grande esforço”. E, no ponto mais comentado, observa que na África do Sul o casamento dela foi recebido com a alegria de “quando Nelson Mandela saiu da prisão”. Meghan e Harry chegam na segunda-feira 5 para participar de eventos filantrópicos em Manchester e Londres.

Publicado em VEJA de 7 de setembro de 2022, edição nº 2805