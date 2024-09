O que traz de novo o longa sobre ascensão de Donald Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Aprendiz, novo filme do diretor Ali Abbasi (Holy Spider), retrata o início da carreira do polêmico Donald Trump nas décadas de 1970 e 1980, quando ganhou fama no mercado imobiliário de Nova York e desenvolveu o que hoje já é considerado seu estilo particular. Exibido no Festival de Cannes deste ano, em meio a aplausos e vaias, o longa traz Sebastian Stan no papel de um inexperiente porém ambicioso Trump, que se vê apadrinhado pelo influente advogado Roy Cohn.

Vivido por Jeremy Strong, é Cohn quem o introduz aos principais círculos nova-iorquinos e guia o pupilo na sua jornada em busca de fama e poder. O Aprendiz chega aos cinemas brasileiros em 17 de outubro, antes, porém, terá uma sessão especial no Festival de Cinema do Rio, que inicia as programações no próximo dia 3.