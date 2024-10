O que teria dito Liam Payne minutos antes de morrer, segundo testemunha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Minutos antes de Liam Payne cair do terceiro andar do hotel em Buenos Aires, na Argentina, uma mulher que também estava hospedada no local teria tido um encontro com o cantor, que descreveu como “perturbador”, no saguão. Segundo ela, o ex-integrante do One Direction estava furioso ao ler e-mails.

“Ele abriu os e-mails e viu algum que o deixou visivelmente chateado. De repente, ele pegou o computador, gritou e começou a bater no chão”, descreveu a jovem, identificada com o nome fictício Rebeca, segundo o Daily Mail. A mulher afirma ainda que Liam teria falado com ela: “Eu era de uma boy band e é por isso que eu estou tão f*”.

Segundo a testemunha, um empresário argentino do setor de energia chamado Rogelio ‘Roger’ Nores teria tentado tirar o artista do quarto do hotel, e compartilhou sua frustração com o uso de drogas de Payne com outros hóspedes. “Roger parecia irritado com Liam porque ele estava claramente alterado [pelas drogas]. Roger estava revirando os olhos para Liam e então nos lançou um olhar como se dissesse: ‘Desculpe, vocês acreditam nesse cara?'”, comentou a mulher, acrescentando que o empresário estaria tentando tirar o músico do hotel por ter ultrapassado o horário da reserva. “Meu amigo deveria ter feito o check-in no quarto, mas Liam se recusou a fazer o check-out”.

Liam Payne foi encontrado morto na quarta-feira, 16, após a queda do terceiro andar de um hotel em Palermo, em Buenos Aires. A investigação aponta que o cantor teria morrido em decorrência de politraumatismos causados pela queda, além de hemorragia interna e externa.