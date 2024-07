O que Rodrigo Oliveira diz sobre a onda de selfies em restaurantes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há um ano, Rodrigo Oliveira, 43 anos, foi convidado para assumir temporariamente o posto de jurado na décima temporada do MasterChef, na Band, no lugar de Henrique Fogaça. A experiência lhe abriu as portas da emissora, onde agora segue dando dicas de gastronomia em inserções ao longo da programação vespertina. “A realidade no set é oposta à de uma cozinha. Todo dia tem roupa nova, te oferecem água, café… Nada sai do combinado”, compara, ainda surpreso com a nova função. Distância das câmeras, ele só prega nas unidades do Mocotó, rede de restaurantes que faz releitura sofisticada de pratos nordestinos. O chef perde a calma quando vê o cliente demorar a experimentar o prato para garantir a selfie nas redes sociais. “Faço uma arte efêmera, é para comer assim que chega à mesa”, avisa. Está certíssimo.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2024, edição nº 2902