O que Rodrigo Amorim diz sobre decisão de Alexandre de Moraes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Candidato à prefeitura do Rio, Rodrigo Amorim (União Brasil), que estava na noite deste sábado, 14, na área VIP do Rock in Rio, comentou com a coluna GENTE a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de suspender o X no país.” Eu sinto que há uma censura de um canal de comunicação importante, mas isso não abalou a minha campanha. Perder um canal de comunicação da força do Twitter é censura, é uma pré-venezualização do Brasil”.

O candidato ainda falou sobre a decisão da Justiça que fez sanções as redes sociais de Pablo Marçal (PRTB), que tenta a prefeitura de São Paulo. “Marçal recebeu uma condenação em São Paulo retirando a rede social dele, isso é muito grave. A legislação eleitoral tem recursos para dar resposta para um candidato que se sentiu ofendido dentro de um veículo. A partir do momento que você restringe o candidato das redes sociais, que é a nossa maior fonte de comunicação, há uma censura. Isso é grave”.

Amorim ainda falou que a suspensão do X não afetou a estratégia de comunicação da sua candidatura à prefeitura do Rio. Disse que possui alcance de mais de 1 milhão de contas no seu perfil no Instagram. No final, o político brincou sobre o seu lado “roqueiro”. “Sou eclético. Tenho um filho de 18 anos e uma de 14, então escuto de tudo, gosto da garotada, mas não vim aqui fazer campanha, vim acompanhar meus filhos”.