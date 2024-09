Dan Reynolds vocalista do Imagine Dragons: músculos à prova no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O vocalista do Imagine Dragons, atração principal do Rock in Rio, na noite deste sábado, 14, ficou sem camisa logo no começo da apresentação e levou público ao delírio. Dan Reynolds, 37, chamou atenção não só pela performance energética no palco, mas também pelo físico ao se apresentar no Palco Mundo. O grupo chega à Cidade do Rock com um álbum recém-lançado: Loom, disponibilizado em junho. Apesar das músicas do novo disco dominarem as últimas apresentações, os hits que marcam a carreira da banda também estão presentes, como Thunder, Radioactive e Believer.