O que pensa a dona da única bandeira do Brasil no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se em 2022 a edição do Rock in Rio foi marcada pela polarização política, devido às eleições presidenciais daquele ano, em 2024 se percebe que o tema enfraqueceu tanto nos palcos, quanto no público. Porém, uma bandeira do Brasil, objeto raro entre os frequentadores do Parque Olímpico, chamou a atenção na noite desta quinta-feira, 19. A estudante Aline Cruz contou o motivo por ter escolhido o objeto para adornar

o seu look. “Eu customizei a bandeira do Brasil junto com a da Inglaterra, porque são muito fã do Ed Sheeran, que canta no Palco Mundo no final de hoje. Só depois eu lembrei da conotação política que ainda existe na bandeira, mas não tem nada disso. Não sou bolsonarista”, disse a jovem que descansava sentada no gramado enquanto recuperava o fôlego para assistir ao seu ídolo.