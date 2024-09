Joss Stone: o que você precisa saber sobre o show no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Joss Stone, 37, comemora seus vinte anos de carreira subindo no Palco Mundo do Rock In Rio nesta quinta-feira, 19. A cantora, apelidada de Diva Soul, veio ao Brasil com a turnê Ellipsis e tem feito um trabalho minucioso para selecionar as músicas que vão compor sua performance. A artista afirmou que a setlist é decidida apenas no dia do festival, já que precisa sentir a vibe do ambiente antes de se apresentar.

Joss não esconde a animação de estar de volta ao Brasil e chegou a declarar que tem certeza que os fãs ficarão empolgados com o show. A britânica tem ao todo nove álbuns e mais de 15 milhões de cópias vendidas, além de ter sido premiada com cinco Grammys, incluindo artista revelação em 2005.