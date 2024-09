O que levou Poze do Rodo, atração do Rock in Rio, à prisão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos maiores nomes do funk brasileiro na atualidade, Poze do Rodo faz sua segunda aparição no Rock in Rio, neste domingo, 15. Depois de uma apresentação no palco Supernova na última edição do festival, onde mais de 20 mil pessoas acompanharam seu show, o funkeiro retorna para um momento que promete ser histórico na sua carreira repleta de superação.

A começar pelo fato de ter se envolvido com a criminalidade ainda na adolescência e preso por tráfico e associação criminosa ao tráfico de drogas. Em setembro de 2019, o MC foi preso por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas durante um show em Sorriso, Mato Grosso.

O assunto não é algo superado por ele, que evita falar a respeito. “Não é uma marca muito maneira para mim, então nem tenho em mente. Foi lá em Mato Grosso, fazendo show, na época em que eu estava naquele pique”, respondeu o cantor, que ficou seis dias na cadeia, num momento recente nas redes sociais. Hora de virar a página e mostrar a força de sua música.

