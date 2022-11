O que levou José de Abreu a processar Cássia Kis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amigo de longa data de Cassia Kis, José de Abreu, 76 anos, resolveu encabeçar um processo contra ela pelas falas em que, durante uma entrevista, a atriz desfiou preconceitos contra homossexuais. O pedido é alto: uma indenização de 500 000 reais, que promete doar a instituições envolvidas na causa, à qual, aliás, é ligado. Abreu é pai de Bia, de 23 anos, que se assumiu ser trans aos 20. Ele, que está na trama das 6, Mar do Sertão, torce para não esbarrar nos corredores do Projac com Cassia, a quem inclusive bloqueou no WhatsApp. “Ela inundava o meu celular de fake news, não dava para aguentar”, conta, fazendo coro com a indignação de colegas.

Publicado em VEJA de 30 de novembro de 2022, edição nº 2817