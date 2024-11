O que há por trás da decisão do SBT ao suspender retorno de ‘Chaves’ à TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi sem querer, querendo. O SBT decidiu cancelar o retorno de Chaves à programação diária. O clássico humorístico, que fez história no canal, estava previsto para voltar à grade na segunda-feira, 18. A informação confirmada pela emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024), em um comunicado: “estão canceladas as alterações na faixa noturna da programação a partir do dia 18”. Com as mudanças planejadas, o telejornal Tá na Hora começaria às 17h15, seguido pela série mexicana, às 18h30. Mas, tudo indica que as afiliadas não gostaram da ideia e optaram por manter o noticiário com mais de uma hora de duração. Com isso, o programa ficará no ar de 17h30 às 19h45. Além disso, o SBT desistiu de trocar o horário de A Caverna Encantada e de suspender As Aventuras de Poliana, mantendo a série às 21h30.