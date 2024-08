O que há de novo no reality show ‘Estrela da Casa’, da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Estrela da Casa, novo reality show da TV Globo, estreia nesta terça-feira, 13, logo após a novela Renascer. Comandado por Ana Clara, o programa une duas paixões brasileiras: música e confinamento. A atração terá transmissão 24 horas no Globoplay e episódios na TV Globo de domingo a domingo. Catorze cantores de diferentes estilos e com profissões das mais variadas, ficarão confinados ao longo de 50 dias numa casa, no mesmo espaço destinado ao Big Brother Brasil.

Eles terão que competir em provas de música e resistência, mas somente um conquistará o prêmio de 500 mil reais e contrato com a gravadora Universal Music, que promete o gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país. Na coletiva de imprensa do programa, a apresentadora adiantou que estará junto com os participantes, dentro da casa: “Eu vou estar dentro da casa com eles, olho no olho, entendendo esses desafetos”.