O que fez Felipe Andreoli sair da Globo após 10 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Felipe Andreoli, 44 anos, decidiu deixar a TV Globo após 10 anos. O jornalista, que se destacou no programa CQC, da Band, na década de 2000, comandou o Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil e depois ficou cerca de seis anos à frente do Globo Esporte SP. Em conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, Andreoli disse que ficará até o fim de outubro da emissora para passar mais tempo com a família e se dedicar a outros projetos profissionais. A própria participação do jornalista no programa foi em tom de despedida, com o abraço afetuoso na apresentadora.