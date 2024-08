A volta de Fernanda Gentil ao jornalismo esportivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Gentil, 37, tem sido o destaque na cobertura jornalística dos Jogos Olímpicos de Paris pela CazéTV. Com seu jeito descontraído nas entrevistas e emocionante nas crônicas sobre os atletas, ela marca o seu retorno ao jornalismo esportivo, o qual a fez conquistar o público no início da sua carreira.

Gentil começou no SporTV em 2009, foi repórter de programas como Globo Esporte e Esporte Espetacular, da TV Globo, participou da cobertura da Olimpíada de Inverno no Canadá e da Copa do Mundo da África do Sul. Com o sucesso nas telinhas, foi convencida a trocar o esporte pelo entretenimento, repetindo a estratégia feita por Fátima Bernardes e Patrícia Poeta. No entanto, acabou com em uma sucessão de fracassos, no programa Se Joga, É de Casa e Zig Zag Arena.