O que está escrito na aliança de Claudia Raia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando anunciou nas redes sua inesperada terceira gravidez, aos 55 anos, Claudia Raia foi metralhada pela idade avançada e pelo post ter recebido patrocínio de uma marca de testes de farmácia. “É uma comercialização indevida”, atiravam. Pois agora que o filho Luca nasceu, ela repetiu a dose, desta vez com um perfume. Alheia à crítica, a atriz conta que passa bem, obrigada, e que a vinda ao mundo do caçula só solidificou os laços com o marido, o também ator Jarbas Homem de Mello, 53, que mandou gravar na antiga aliança dela a frase I Was Born to Love You, hit de Freddie Mercury que embalava o romance deles e, nos últimos tempos, serve de canção de ninar para o recém-nascido.

Publicado em VEJA de 22 de fevereiro de 2023, edição nº 2829