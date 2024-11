O que esperar da luta do quase sessentão Mike Tyson na Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Netflix vai transmitir, na próxima sexta-feira, 15, um conteúdo diferente do seu catálogo composto por filmes, séries e documentários. A partir das 22h, os assinantes do serviço de streaming poderão conferir, ao vivo, a luta entre entre o ator e influenciador Jake Paul, 27 anos, e o ex-boxeador norte-americano Mike Tyson, 58, com comentários do ex-pugilista brasileiro Popó. O combate acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, Estados Unidos.

Apesar de ser considerada uma luta profissional, o confronto terá regras diferentes dos padrões. A luta terá oito rounds de dois minutos cada, enquanto o normal é de três minutos. Além disso, os competidores vão usar luvas mais grossas para garantir a segurança do campeão mundial, que está há quase duas décadas sem entrar nos ringues oficiais. A Netflix também está fazendo um documentário da competição, Contagem Regressiva: Jake vc. Mike Tyson.

Apesar de chamar a atenção, este não é o primeiro confronto entre influenciador e lutador. O próprio Jake Paul, por exemplo, já entrou no ringue com Anderson Silva, lutador de MMA, em 2022. O brasileiro, que tinha 47 anos na época, saiu derrotado da disputa.