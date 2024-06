A troca de insultos de Mike Tyson antes de projeto da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Entra ano, sai ano, e Mike Tyson, 57 anos, reaparece para anunciar o que seria sua última luta antes da aposentadoria, mas nada de largar o ringue. Agora, ele se prepara para encarar Jake Paul, 27 anos, youtuber e pugilista semiprofissional, em uma disputa no Texas exibida ao vivo pela Netflix, em 20 de julho. Como já é praxe, a troca de pauladas é antecedida por estocadas verbais que tratam de atrair os holofotes. Em entrevista, Tyson provocou o adversário trinta anos mais jovem, alheio ao filtro do politicamente correto, dizendo: “Não sei se ele está no auge, só sei que está gordo. Deveria estar magro, mas anda desleixado. Vi sem camisa e notei. Você está treinando ou não?”, disparou, para receber o troco igualmente abaixo da linha da cintura.“Você vai cair, seu velho!”, respondeu o oponente. Sem demonstrar rancor, os dois seguiram o script e se deixaram clicar com cara de mau.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2024, edição nº 2895