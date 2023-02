O que é celulite infecciosa, que levou Rafael Cardoso à internação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafael Cardoso foi internado devido ao quadro de celulite infecciosa. O ator vem tomando antibióticos e passa bem, mas precisará ficar no hospital, pelo menos, até a quarta-feira de cinzas, 22. Igor Manhães, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica à coluna do que se trata a doença:

“A celulite infecciosa é causada por bactérias que penetram na pele através de uma ferida, que pode ser uma bolha ou até uma micose nos pés. A causa pode ser a bactéria o Staphylococcus Aureus, ou algumas bactérias especificas que causam a celulite. O grande perigo dessa infecção é que quando não tratada adequadamente e a tempo, as bactérias podem migrar para outras partes do corpo através da corrente sanguínea. Se ela atingir outros órgãos pode causar uma infecção generalizada e até a morte. Seu tratamento é feito com antibiótico, oral ou injetável. Em geral a celulite infecciosa é mais comum nos membros inferiores, mas se ela for na face, o paciente deve ser internado para receber antibiótico por via venosa”.