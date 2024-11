O que diz Gisele Bündchen após anúncio de gravidez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen, 44 anos, fez a primeira aparição nas redes sociais nesta quinta-feira, 31, desde que foi anunciada sua gravidez. A modelo postou uma foto com a legenda “Feliz Halloween”, com uma decoração temática da tradicional festa dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, 30, ela foi vista pela primeira desde o anúncio com a barriga aparecendo. Gisele está esperando o terceiro filho de Joaquim Valente, 35 anos. Ela também é mãe de Vivian, 11 anos, e Benjamin, 15, filhos do casamento com Tom Brady.