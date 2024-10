O concurso que procura uma nova Gisele Bündchen no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conhecido mundialmente por revelar modelos como Gisele Bündchen, o concurso The Look of The Year está buscando uma nova geração de talentos no Brasil. Diferentemente de outras épocas, a edição atual não terá limite de idade, além de já ter abolido medidas corporais como pré-requisito. Com isso, as aspirantes às passarelas não precisarão ter os 20 e poucos anos ou quadril de 90cm. As inscrições para as seletivas regionais do The Look of The Year são gratuitas e devem ser feitas até o dia 10 de novembro. A final será realizada no dia 5 de dezembro, em São Paulo.

Bündchen participou do concurso nos anos 1990, quando outros nomes também foram revelados, como Isabeli Fontana, Michelle Alves, Raica Oliveira, Ana Beatriz Barros e Carol Ribeiro.