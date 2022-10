O que diz filme sobre Bolsonaro feito por Luisa Arraes

Luisa Arraes participa do Festival do Rio com o filme Transe, longa que está na competição pelo Troféu Redentor. A produção gira em torno de Luisa, Ravel e Johnny, personagens que levam o nome real de seus intérpretes – além da atriz, também estão no elenco Ravel Andrade e Johnny Massaro. Eles vivem um relacionamento baseado no amor livre, com conflitos que envolvem relacionamento, política e Brasil. Em conversa com a coluna, a atriz conta como surgiu a ideia de fazer essa produção, rodada no meio das eleições de 2018, aproveitando as manifestações “Ele não” que dominaram as ruas do país, contrárias a Jair Bolsonaro (PL). Assista ao vídeo exclusivo.