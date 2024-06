O que disse papa Francisco a humoristas – Fabio Porchat, entre eles

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Papa Francisco se reuniu com cerca de 100 comediantes, atores e escritores de todo o mundo — entre eles, Fabio Porchat — em uma audiência especial no Vaticano nesta sexta-feira, 14. Também estavam presentes os americanos Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Conan O’Brien, Chris Rock e Stephen Colbert.

“Podemos também rir de Deus? Claro que sim, não é blasfêmia, podemos, assim como brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos. O humor não ofende, humilha ou rebaixa as pessoas de acordo com suas falhas. O que estou dizendo agora não é heresia: quando você consegue arrancar sorrisos conscientes dos lábios de um espectador, você também faz Deus sorrir”, disse Francisco.

Após discurso, Francisco cumprimentou cada participante, contando piadas, recebendo presentes, inclusive uma garrafa de licor italiano, e posando para uma selfie com Pio e Amedeo, dupla cômica italiana. O’Brien, em tom de brincadeira, comparou a fila para apertar a mão do papa com a fila de crianças esperando para encontrar o Papai Noel. “Eu queria sentar em seu colo (e dizer): ‘Eu quero um trenó para o Natal’, sabe? ‘Eu quero uma bola de basquete!’. Foi rápido… Eu me diverti muito”, acrescentou O’Brien.

