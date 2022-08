O que Bolsonaro pensa sobre Jô Soares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ciro Gomes (PDT) , Lula (PT) e Simone Tebet (MDB) já haviam feito suas demonstrações públicas de condolências a amigos e familiares do humorista ao longo da manhã desta sexta-feira, 5. Assim Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre a morte de Jô Soares, no começo da tarde:

“Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos. Jô sempre fez bom uso do seu direito de livre expressão. Por muitas vezes teceu duras críticas contra mim, inclusive. Mas foi por viver num país livre, não em um regime autoritário, que ele pode exercê-lo integralmente. Essa é a beleza da democracia. No fim das contas, as divergências pouca diferença fazem na hora de nossa partida para perto de Deus. O que fica são as nossas obras, e Jô Soares deixa para o Brasil um exemplo de postura, elegância e bom humor, e, por isso, tem o meu respeito”.

– Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 5, 2022