O que Ana Hickmann ouviu na delegacia ao registrar queixa de agressão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao participar de um evento fechado em São Paulo nesta quarta-feira, 17, Ana Hickmann contou disse que, ao prestar seu depoimento na delegacia, ouviu da delegada que “não era culpada” e que “merecia ser feliz”. A apresentadora esteve no local para prestar queixa contra o ex-marido Alexandre Correa por agressão.

“Se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, vou ser melhor mãe, vou conseguir ser um exemplo para ele. E, acreditem, fui julgada por isso: ‘Ela não está sofrendo. Ela não está chorando. Ah, está tudo certo’. Julgamentos a gente vai ter o tempo todo, as pessoas vão apontar dedo, mas no final do dia só a gente sabe o que está acontecendo. (…) Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo ocorre do mesmo jeito. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres”, disse.