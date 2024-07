Ana Hickmann se emociona ao mostrar seus hematomas de violência doméstica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann deu detalhes da violência doméstica que sofreu do ex-marido, Alexandre Correa, durante participação em um evento fechado nesta quarta-feira, 17, em São Paulo. A apresentadora chorou ao revelar num telão, pela primeira vez, as imagens dos hematomas da agressão.

“Isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe as imagens para ninguém, aliás, essa semana completou oito meses e eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencia. Somos as mesmas e passamos pelas mesmas coisas. Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo ocorre do mesmo jeito. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres”.