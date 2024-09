O que aconteceu com a namorada do filho de Luciano Huck após o Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duda Guerra, 16 anos, precisou de atendimento médico após curtir a primeira noite do Rock in Rio, na sexta-feira, 13, ao lado do namorado, Benício Huck, 16, filho de Angélica e Luciano Huck. Em uma publicação no Instagram, a influenciadora tranquilizou os seguidores, esclarecendo que precisou passar em uma clínica após sentir dores no joelho.

“Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno. Eu já tenho ele há muito tempo e só recentemente tenho sentido dor. Estou fazendo alguns exames para acompanhar e ver se vai ter necessidade de cirurgia para remover”, comentou a carioca, informando que o nome do tumor é osteocondroma.

De acordo com a Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, o osteocondroma é um tumores ósseos benignos mais comuns. Os ossos mais acometidos são o fêmur e a tíbia, ao redor do joelho. Além disso, são comuns também na região do ombro, quadril, escápula e bacia. Ainda segundo a ABOO, alguns pacientes possuem alterações genéticas que podem levar à formação de vários tumores do tipo pelo corpo.

Benício e Duda chegaram de mãos dadas ao festival e posaram para fotos. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em um camarote na Sapucaí, durante os Desfiles das Campeãs, no Carnaval deste ano.