O próximo desafio de Selton Mello, após ‘Ainda Estou Aqui’

Após viver Rubens Paiva no filme Ainda Estou Aqui, escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para ser o representante do Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, Selton Mello tem mais um projeto engatilhado no cinema. Depois de 20 anos, ele e Matheus Nachtergaele retornam aos personagens icônicos de O Auto da Compadecida. Na continuação, João Grilo (Matheus) e Chicó (Selton) se reencontram na mítica cidade de Taperoá. Juntos, os personagens embarcam em novas aventuras, com novos e antigos personagens, como Rosinha (Virgínia Cavendish) e Joaquim Brejeiro (Enrique Diaz), além de Clarabela (Fabiula Nascimento), Coronel Ernani (Humberto Martins), Arlindo (Eduardo Sterblitch), Antônio do Amor (Luís Miranda) e Taís Araujo como Nossa Senhora Aparecida, papel que no primeiro filme foi de Fernanda Montenegro.

Com roteiro de Guel Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e de Jorge Furtado, o longa estreia nos cinemas em 25 de dezembro. A história apresenta João Grilo de volta à pequena Taperoá, mas recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz.