O projeto que marca retorno de Xuxa à TV Globo

Após uma década sem um programa fixo na grade da TV Globo, Xuxa Meneghel, a eterna “rainha dos baixinhos”, anuncia seu retorno a emissora. Ela participará do Fantástico com um quadro que resgata a essência do Transformação, sucesso dos tempos do Planeta Xuxa. A nova atração ainda não tem data definida de estreia. A ideia é uma evolução do segmento originalmente voltado para transformações visuais de participantes. Agora, o foco se expande para criar conexões afetivas entre pets e seus possíveis novos donos, incluindo também momentos de adoção. A apresentadora é conhecida pelo ativismo na causa animal.