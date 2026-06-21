O projeto que Carolina Ferraz quer apresentar para a Record

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Após seis anos no Domingo Espetacular, Carolina Ferraz, aos 58, traça novos rumos. Ela planeja um retorno ao teatro com um monólogo sobre o envelhecimento feminino e, apesar de não ter o contrato renovado, segue na Record em um programa focado no universo agro. Entenda a nova fase da atriz e sua perspectiva sobre o passado.

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Após seis anos como apresentadora do Domingo Espetacular, na TV Record, Carolina Ferraz, 58 anos, planeja retornar ao teatro. Já está até escrevendo um monólogo em torno de um tema hoje tão em voga: os efeitos da passagem do tempo para mulheres de meia-idade. Mas não vai deixar a TV, não. A própria Record, que não renovou seu contrato, deve receber seu projeto de um programa voltado para o universo agro. Sobre a dura saída da Globo, contra a qual moveu ação trabalhista, jura que não guarda mágoa. “Não vale a pena. Isso acaba ocupando um espaço enorme da vida física e emocional”, desabafa ela, que perdeu a briga judicial que se arrastava desde 2017.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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