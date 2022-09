O projeto assinado por Taís Araujo, Camila Pitanga e Leandra Leal no RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Taís Araujo, Leandra Leal e Camila Pitanga foram convidadas pela equipe da Natura para conhecerem o espaço em homenagem à Amazônia e região Norte do país, neste domingo, 4, dentro da Cidade do Rock. As atrizes assistiram um vídeo – em linguagem neutra –que celebrava os povos indígenas. No final do evento, elas assinaram um projeto de lei chamado Amazônia de Pé, uma iniciativa popular que visa combater a crise climática por meio da proteção de todas as florestas públicas na Amazônia Legal.

