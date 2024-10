O problema de Tatá Werneck no ‘Lady Night’ com Inês Brasil e Narcisa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tatá Werneck, 41 anos, é conhecida por colocar os convidados do Lady Night, do Multishow, no meio de perguntas “desconfortáveis”. No entanto, o episódio que contou com a participação de Inês Brasil e Narcisa Tamborindeguy o jogo mudou. A humorista ficou sem palavras, e até mesmo constrangida, ao conduzir um bate papo bem íntimo, e sem papas na língua, entre a socialite e a dançarina. A participação deu o que falar e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na noite desta terça-feira, 22.

Em uma das dinâmicas, Tatá perguntou a opinião de Inês Brasil sobre relacionamento aberto. “Como é aberto? Quando se fala em aberto, eu penso em tanta coisa”, questionou ela. Após a apresentadora explicar a pergunta, Inês respondeu: “Nunca. Não dá. Até quando eu era mulher da noite, que fui a maior prostituta da Alemanha, eu não gostava”. Narcisa entrou na conversa e questionou se a dançarina gostava das “salsichas” de Munique. “Eu fui para lá morar com o meu ex-marido com 24 anos. Me separei dele aos 35, e fiquei dos 35 aos 42 batendo recorde de maior prostituta da Alemanha por transar tanto”, contou.

A dinâmica seguiu entre as duas, arrancando risos da humorista. “Qual é o máximo que você ficou transando?”, perguntou Narcisa. E Inês respondeu de imediato: “Sete horas”. A socialite continuou: “Sem parar? O que você tomou para aguentar sete horas?”. “Nada”, retrucou Inês, acrescentando que tinha o objetivo de ficar famosa.

Outro destaque foi quando Inês pediu para ser escalada para o Big Brother Brasil pelo Boninho, ex-diretor do reality show que anunciou a saída da emissora recentemente. “Eu fiquei famosa, Boninho. Tá esperando o quê? Me chama que eu vou”, disse ela para as câmeras, enquanto Nascisa gritava “Miserable”, que significa miserável em francês. Narcisa e Boninho foram casados e tiveram Mariana Tamborindeguy.

Houve ainda alguns momentos mais “picantes”, incluindo falas que precisaram ser censuradas pelo som “pi”. O momento foi quando Tatá perguntou se elas gostam de estourar champanhe para todos os lados ou servir de forma delicada. Inês, então, respondeu: “Depende. Se eu estiver muito louca, pode acreditar, ela começo a beber, ela começa a cair nos meus peitos [piii], porque vai começar a ficar escorregando. Já fico louca mesmo”. Pelo visto, a fala foi tão impactante que nem Tatá conseguiu acreditar, levando a mão direita ao rosto em tom de choque.