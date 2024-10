A resposta picante de Pedro Bial a Tatá Werneck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Bial, 66 anos, casado há quase 10 anos com Maria Prata, revelou alguns detalhes da sua vida sexual exposta, nesta segunda-feira, 21, ao ser questionado sobre temas como libido e ereção durante uma entrevista à Tatá Werneck. A humorista perguntou como estava a libido do apresentador, que respondeu: “Absolutamente concentrada no trabalho”. Tatá, então, brincou com a revelação: “Não tem transado há meses”.

A âncora do programa Lady Night também questionou sobre “ereções consistentes e vigorosas” e ele, aos risos, confessou: “Muito eventualmente”. Em outro momento, Tatá perguntou como foi o banho do apresentador, que respondeu: “Só tinha sabonete líquido, sabe? Coisa de hotel”. Werneck, então, alfinetou a Globo: “Vamos reclamar com a Globo. Mas para comprar um sabonete, demite três atores”.