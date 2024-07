O primeiro porta-bandeira negro da Alemanha em Olimpíada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Alemanha tem seu primeiro porta-bandeira negro da história. O escolhido para conduzir a bandeira na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira, 26, é Dennis Schröder, armador do Brooklyn Nets, time de basquete da NBA. A definição dos atletas foi feita por votação popular. Schröder apareceu junto com Anna-Maria Wagner, judoca bicampeã mundial e com dois bronzes nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Conseguimos vencer. A todas as pessoas que votaram em mim, muito obrigado, vocês são os melhores de sempre. Poder compartilhar esse sentimento com vocês é inacreditável. O primeiro porta-bandeiras de pele negra para a Alemanha. Insano! Fizemos isso juntos e estamos a fazer uma grande declaração com isso! Levarei a bandeira com orgulho”, escreveu o jogador nas redes sociais.