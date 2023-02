O primeiro compromisso ‘solo’ de Camilla como rainha consorte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em seu primeiro compromisso desacompanhada como rainha consorte, Camilla, 75 anos, posou orgulhosa ao lado de soldados no quartel do primeiro regimento da Guarda Real dos Granadeiros — aqueles que, em desfiles e ocasiões formais, usam uniforme vermelho e equilibram um “quepe” alto de pelo de urso na cabeça. De casaco de lã vermelho e botas pretas, a coronel Camilla distribuiu sorrisos e medalhas — a patente lhe foi outorgada ao se tornar comandante dos granadeiros. Detalhe: o posto honorário foi herdado do príncipe Andrew, que perdeu todas as suas honrarias militares ao cair no ostracismo real por seu envolvimento com o esquema do abusador serial de menores americano Jeffrey Epstein.

Publicado em VEJA de 15 de fevereiro de 2023, edição nº 2828