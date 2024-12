O primeiro chefe de estado a ser recebido por Kate Middleton após quimio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kate Middleton participou de sua primeira recepção a um chefe de Estado desde que recebeu seu diagnóstico de câncer, nesta terça-feira, 3, no Reino Unido. A Princesa de Gales, o príncipe William e o rei Charles III receberam o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e sua mulher, Jawaher, em um almoço no Palácio de Buckingham. Já a rainha Camilla esteve ausente devido a uma infecção pulmonar persistente contraída no mês passado. O país é um importante parceiro comercial e a visita irá dois dias.

Para o compromisso, Kate escolheu um casaco bordô com chapéu combinando em referência às cores da bandeira do Catar. Além disso, fez uma homenagem à falecida rainha Elizabeth II usando um conjunto que pertenceu à ela – um colar de gargantilha de pérolas japonesas e brincos de pérola do Bahrein. Em setembro, a princesa afirmou ter concluído a quimioterapia e retornou aos compromissos. Em outubro, a princesa fez sua primeira aparição pública desde que terminou seu tratamento contra o câncer, viajando para Southport, noroeste da Inglaterra, com William.