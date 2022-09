O presente “polêmico” que fã entregou a Post Malone

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rapper americano Post Malone chegou nesta sexta-feira, 2, no Rio de Janeiro esbanjando simpatia no aeroporto, foi para piscina do hotel e até curtiu o show do Iron Maiden, headline do dia, pertinho do palco. Ao longo do dia, um fã conseguiu entregar um presente, geralmente dado para artistas internacionais, para Malone: uma blusa do Brasil. A camisa da seleção brasileira vem sendo utilizada com finalidade política por grupos partidários da direita. O presente se tornou no mínimo polêmico, às vésperas da eleição. O cantor não demorou para usá-la e até acenou para a fã que o presenteou. Ele será headline do sábado, dia 3.

o post malone na plateia do rock in rio com brusinha do brasil pic.twitter.com/1twJwIW1hD — luscas (@luscas) September 3, 2022

TÃO NOSSO 🥹🇧🇷 Post Malone recebendo, de uma fã brasileira, a camisa do Brasil que usou hoje.pic.twitter.com/ZmBOFWiqHZ — Portal Post Malone 🦋🍻 (@PortalPostBR) September 2, 2022

Relacionadas Cultura Fãs invadem transmissão da Globo e gritam nome de Bolsonaro

Continua após a publicidade