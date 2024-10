O polêmico pastor convidado a orar por audiência do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, convidou o pastor André Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, para fazer uma oração nos estúdios do programa Tá na Hora. A decisão é uma das medidas para tentar melhorar a audiência do canal.

O SBT tem enfrentado uma perda de audiência, além da saída de alguns nomes da emissora, desde a morte do apresentador e fundador do SBT, em agosto deste ano. O oração aconteceu em círculo e contou com a participação de Beyruti, os apresentadores Marcão do Povo e Márcia Dantas, o animador de auditório Liminha e dois assessores do pastor, segundo informou Daniel Castro. A expectativa da vice-presidente, é de criar um ambiente positivo e aberto a mudanças.

Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, André Valadão tem um histórico de declarações bastante polêmicas. Defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pastor mineiro já foi acusado de homofobia, chegando a falar sobre “cura gay”.