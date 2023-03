O papo sério de Malala Yousafza diante de piada sobre Harry Styles

Em sua estreia no mundo do cinema, como produtora do curta-metragem Stranger at the Gate, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, 25, enfrentou o picadeiro do Oscar com um abrilhantado modelo Ralph Lauren que delicadamente lhe cobria o cabelo. Abordada na plateia pelo apresentador Jimmy Kimmel, a discreta prêmio Nobel da Paz surpreendeu-se com a insólita pergunta a ela dirigida: “Você acha que Harry Styles cuspiu em Chris Pine?” — uma referência a um viralizado vídeo do cantor envolvendo um colega de elenco. Sem parecer saber do que se tratava, ela não deu papo: “Só falo sobre paz”, cortou, desconcertando um sem graça apresentador. “É por isso que você é Malala, e ninguém mais é.” Fim da piada.

Publicado em VEJA de 22 de março de 2023, edição nº 2833