O ousadíssimo look de Salma Hayek em première em Miami

Casada com François-Henri Pinault, dono do segundo maior conglomerado de luxo do mundo, o francês Kering, Salma Hayek tem à disposição — e usa com frequência — grifes como Gucci, Yves Saint Laurent e Alexander McQueen. Na pré-estreia de mais uma franquia do filme Magic Mike em Miami, porém, a linda atriz mexicana resolveu simplificar: aos 56 anos, apareceu de calcinha e sutiã pretos (des)cobertos por uma malha arrastão pontilhada de flores e frutas bordadas. Instado a dar sua opinião sobre o conjunto, Channing Tatum, que vive o stripper do título, titubeou: “A situação me deixa sem palavras”.

Publicado em VEJA de 8 de fevereiro de 2023, edição nº 2827