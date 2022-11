O novo voo de chef brasileira entre as melhores do mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A frente d’A Casa do Porco – sétimo melhor restaurante do mundo e quarto da América Latina, segundo o The World’s 50 Best Restaurants -, Janaína Torres Rueda cozinha com o brasileiro Raphael Rego no OKA, em Paris, nesta sexta-feira ,25. O menu especial criado pelos dois chefs com exclusividade para a ocasião ainda terá harmonização assinada pela sommelière Marina Giuberti, também brasileira, e uma das únicas mestres cavistas estrangeira na França. Para completar a celebração dos nossos sabores nacionais no berço da gastronomia, rótulos da Vinícola Guaspari, pioneira na vitinicultura na Serra da Mantiqueira, serão servidos.

A experiência disponível apenas para convidados como parte da programação paralela à premiação La Liste, que acontece na segunda-feira , 28, conta, ainda com vinhos Chateau Marjosse – do casal Pierre Lurton (presidente do Chateaux Cheval Blanc e Yquem) e Alexandra Forbes – e de produtores locais parceiros de Marina Giuberti.